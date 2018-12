Rapina e maltrattamenti in famiglia. Arrestato 32enne

3 Condivisioni Facebook Twitter

Rapina e maltrattamenti in famiglia. Questi sono i reati di cui è ritenuto responsabile L.R., 32 enne, originario di Milazzo. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Milazzo che lo hanno colto in flagranza di reato. L’uomo, ieri sera, al culmine di una ennesima discussione, ha costretto i suoi familiari a consegnargli del denaro contante e le chiavi dell’autovettura, minacciandoli di morte e colpendone uno, che si era rifiutato di assecondarlo, con uno schiaffo al viso. Le vittime hanno chiamato i Carabinieri che, intervenuti, si sono messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo poco dopo per le vie della cittadina e trovandolo in possesso di un telefono cellulare appena acquistato con il denaro sottratto poco prima.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del giudizio per direttissima.

