Rapina all’ufficio postale di Roccalumera. Portati via 90 mila euro

Hanno aspettato l’orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno il colpo. Nuova rapina venerdì all’ufficio postale di Roccalumera. Erano circa e 14:00 quando due uomini a volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel locale di via Umberto I. Sono riusciti ad accedere all’ufficio postale dalla finestra del bagno, da cui avevano segato le sbarre in ferro poste a protezione.

Circa 90mila euro il bottino della rapina, portati via dal bancomat e dalla cassaforte. All’interno della posta, durante il colpo, erano presenti sia il direttore e due dipendenti che sono stati chiusi nel bagno per consentire ai malviventi di darsi alla fuga senza troppa fretta.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda potrebbe essere stata composta da tre uomini. Il terzo componente, infatti, li avrebbe attesi fuori dall’ufficio postale. Soltanto le indagini dei Carabinieri, però, potranno far piena luce sulla vicenda e assicurare i responsabili alla giustizia.

