Precipitano con l’auto in un burrone. Morti marito e moglie

Sant’Angelo di Brolo. Erano circa le 16:30 quando Aldo Scaffidi, 89 anni, e Carmela Fazio 88 anni sono finiti con la loro auto in un burrone. Per i due coniugi non c’è stato nulla da fare.

La donna, infatti, è morta sul colpo mentre il decesso del marito è arrivato durante il trasporto all’Ospedale Policlinico.

Ancora da accertare le cause che hanno portato la Fiat Panda su cui viaggiavano i due anziani ad uscire fuori strada. Da una prima ricostruzione sembra plausibile l’ipotesi di una manovra errata.

