Precipita con la jeep in un burrone. Muore 32enne

Piero Venuto, 32 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio a Santa Lucia del Mela. Era a bordo della sua jeep quando, per causa ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato in un burrone. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto sul colpo.

La tragedia è avvenuta in contrada Vaccarizzo, all’altezza del torrente Floripotema. Un tratto di strada pericoloso ma che Pietro percorreva spesso quando andava a caccia, una delle sue passioni. Anche ieri, infatti, la giovane vittima si stava ritirando da una battuta di caccia.

Dietro di lui, infatti, al momento dell’incidente c’era una seconda auto, con a bordo i suoi amici. Hanno assistito impotenti alla terribile scena.

