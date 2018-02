Guardia di Finanza: sequestrati oltre 25.000 prodotti di carnevale illegali

1 Condivisioni Facebook Twitter

La Guardia di Finanza ha sequestrato, ad un commerciante della provincia di Messina, oltre 25.000 prodotti di carnevale non conformi agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

Il sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Capo d’Orlando che ha provveduto a requisire, ad un negoziante di Gliaca di Piraino (ME), 25.637 prodotti carnevaleschi: maschere, palloncini, coriandoli, trombette e altri accessori goliardici di vario genere.

Tutti i prodotti sequestrati non rispettavano le normative in materia di sicurezza imposte dall’Unione Europea né il codice del Consumo: alcuni erano privi delle indicazioni in lingua italiana, altri delle informazioni recanti la provenienza ed il Paese di origine, altri ancora delle istruzioni d’uso e delle relative precauzioni.

Il titolare del punto vendita, di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni della normativa contemplata dal Codice del Consumo e dalle direttive comunitarie.

Oltre al sequestro amministrativo dei prodotti non conformi, per un valore di circa 25mila euro, è stata applicata al trasgressore una sanzione che prevede un massimo di € 25.823,00.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza al fine di sottrarre al libero mercato prodotti potenzialmente dannosi e nocivi per la salute degli acquirenti e, soprattutto, di bambini e adolescenti che, nelle tradizionali feste di carnevale, sono soliti comprare questo genere di prodotti.

