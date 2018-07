Panarea. Turista francese precipita in una scarpata

16 Condivisioni Facebook Twitter

Un turista francese di 24 anni è precipitato in una scarpata a Panarea, in zona Calajunco. A lanciare l’allarme, intorno alle 19:30, sono stati i parenti del ragazzo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incidente giunti da Lipari, con l’utilizzo di una motovedetta della guardia costiera. Sul posto anche gli uomini dei Carabanieri.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane turista si trovava in acqua insieme alla sua famiglia quando avrebbe deciso di avventurarsi in una scalata a piedi, finendo in una scarpata. Per portarlo in salvo, i Carabinieri sono saliti sul costone ed hanno lanciato al turista una corda. Contemporaneamente, dato l’arrivo del buio, una motovedetta illuminava la baia. Un uomo dei Vigili del Fuoco si è calato nella scarpata ed ha imbracato il turista, che è stato portato in salvo e trasferito all’ospedale di Lipari. con la motovedetta a Lipari. Il giovane non ha riportato lesioni.

