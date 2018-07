Ospiti in casa di amici, rubano due bici prima di andar via. Denunciati per furto aggravato

7 Condivisioni Facebook Twitter

Due cittadini di nazionalità gambiana sono stati denunciati in stato di libertà dai poliziotti delle Volanti per furto aggravato. Si trovavano a Messina, ospiti in casa di connazionali a cui, però, prima di andar via, hanno rubato due bici e un paio di pantaloncini. Un vero caso di ospitalità mal ripagata.

Le vittime del furto hanno chiesto aiuto ai poliziotti che, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato i responsabili in piazza della Repubblica e recuperato la refurtiva. Uno dei due, inoltre, è stato trovato in possesso di un paio di forbici ed è stato denunciato anche per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Le bici e gli shorts sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

