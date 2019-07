Notte di fuoco a Messina. Vasto incendio nella zona Nord – FOTO

94 Condivisioni Facebook Twitter

Un vasto incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 21:30, nella zona nord di Messina, in contrada Marotta. Una grande nube di fumo si è sollevata dal luogo dove sono scoppiate le fiamme, coprendo il cielo. L’incendio si è diffuso rapidamente, avvicinandosi pericolosamente anche alla via Panoramica dello Stretto. Per fortuna nessuna abitazione è stata compromessa.

Traffico rallentato per diverse ore e Vigili del Fuoco sul posto per domare le fiamme. Intervenuti anche i Carabinieri che si sono assicurati di consentire un passaggio sicuro delle auto e dei mezzi a due ruote che transitavano nella zona dell’incendio.

Nessun dettaglio si conosce, al momento, riguardo le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

Sempre questa notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un secondo incendio che si è sviluppato nella zona di Calvaruso. Anche qui la situazione è stata riportata alla normalità e le fiamme domate.

