Nascondeva la droga nelle mutande. Arrestato 25enne

Aveva nascosto la droga nelle mutande ma il suo piano non è bastato ad eludere i controlli dei Carabinieri. Così un 25enne residente in Provincia di Palermo, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si trovava nella Stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello quando, a causa del suo aggirarsi in maniera sospetta tra la biglietteria e la sala d’attesa, i militari hanno ispezionato i suoi bagagli per poi procedere anche ad una perquisizione personale.

Dai controlli dei Carabinieri è risultato che il 25enne aveva nascosto nelle parti intime 4 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. La droga era già suddivisa in dosi ben confezionate, pronte per essere immesse sul mercato locale.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Per il giovane sono scattate le manette e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Mistero di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, è stato condotto presso la camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice per l’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo.

Fonte: Ufficio Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

