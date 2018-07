Minaccia ed aggredisce due Vigili Urbani. Arrestato 40enne

1 Condivisioni Facebook Twitter

Minaccia, violenza e resistenza nei confronti di due Vigili Urbani. Di questo è responsabile un 40enne della provincia di Enna, arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Falcone.

L’uomo, Domenico Sergio Mirabella, si trovava nel comune messinese in vacanza e, mentre assisteva ad una gara podistica, pretendeva di oltrepassare le barriere che servivano ad interdire il traffico veicolare e pedonale lungo il tratto di strada comunale interessato dalla manifestazione sportiva.

Fermato da due uomini della Polizia Municipale di Falcone, che gli hanno impedito di oltrepassare le barriere ed il nastro che delimitava il tracciato di gara, il 40enne ha reagito con minacce verbali ed aggressioni fisiche, che si sono tradotte in forti spintoni.

Repentino è stato l’intervento dei Carabinieri che hanno provveduto a ricostruire l’accaduto e procedere all’arresto in flagranza nei confronti dell’uomo.

Fortunatamente, per l’episodio non c’è stato nessun ferito.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

Fonte: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

