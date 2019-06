Messina. Travolge ciclista con l’auto e fugge via. Aperta la caccia all’uomo

4 Condivisioni Facebook Twitter

È successo ieri notte a Messina, all’incrocio tra via Garibaldi e largo san Giacomo. Un’auto, probabilmente una cinquecento bianca, ha travolto un ciclista che si trovava sulla pista ciclabile di via Cesare Battisti e poi si è data alla fuga.

Sul posto gli uomini del 118 che hanno trasportato il ciclista in ambulanza in ospedale che, fortunatamente, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nella notte sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale per svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Dalle prime ricostruzioni fornite dai testimoni presenti al momento dell’impatto, sembrerebbe che l’auto non abbia rispettato il semaforo rosso e sia arrivata addosso al ciclista che passava in quel momento dalla via Cesare Battisti. Le dinamiche, in ogni caso, sono ancora da accertare, presumibilmente con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi utili anche a identificare il conducente della cinquecento tramite la targa della vettura.

