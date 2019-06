Messina. Tragedia sfiorata in tangenziale: crolla cartello all’uscita di Tremestieri

840 Condivisioni Facebook Twitter

Crollato un cartello in tangenziale all’uscita di Tremestieri in direzione Messina. Danneggiato un camion che in quel momento stava transitando sulla strada. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia, accorsi tempestivamente per verificare la situazione ed effettuare gli opportuni rilievi del caso.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e, per fortuna, non sembrano esserci stati feriti. Il cartello si è schiantato sull’asfalto, occupando l’intera corsia di decelerazione. Sul posto in questo momento anche l’autogrù dei Vigili del Fuoco che sta provvedendo a spostare il grande cartello stradale per permettere nel più breve tempo possibile di riaprire l’uscita al traffico veicolare, al momento bloccato.

Per fortuna il cartello, crollando, non si è schiantato su un mezzo in transito. Se in quell’istante si fosse trovata a circolare un’auto o un mezzo a due ruote sarebbe potuta succedere una tragedia.

