Messina. Tir contro scooter per un sorpasso azzardato: un ferito

Messina. Incidente ieri sera sulla statale 114, all’altezza di Briga Marina. Un tir, secondo le prime ricostruzioni, ha azzardato una manovra di sorpasso, invadendo parte della carreggiata opposta ed urtano uno scooter che viaggiava in senso opposto.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote ha perso il controllo, uscendo fuori strada e scontrandosi con una vettura parcheggiata. L’incidente gli ha causato la frattura di una mano ed è stato dichiarato guaribile in una ventina di giorni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, per i rilievi del caso. Per il conducente del tir sono scattati i controlli per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcool che hanno avuto esito negativo.

