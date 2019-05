Messina. Tentato furto in un appartamento sul Viale Italia: due arresti

7 Condivisioni Facebook Twitter

Sono stati arrestati per tentato furto due uomini sorpresi stanotte, intorno alle 24.00, a forzare la porta d’ingresso di un appartamento, sito nei pressi del Viale Italia. In manette sono finiti Omar Photskhveria, 34 anni, e Shalva Katcharava, 44 anni, entrambi cittadini di nazionalità georgiana.

A mandare in fumo i loro piani sono stati i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio.

All’arrivo degli agenti, i due avevano già forzato la porta d’ingresso ed erano pronti ad introdursi nell’appartamento. Vistisi scoperti, i malviventi hanno provato inutilmente a scappare, abbandonando maldestramente il bussolotto della porta appena forzata, un estrattore ed alcune chiavi adulterine.

Altri arnesi – un cacciavite, chiavi inglesi, uno spray lubrificante – sono stati recuperati e sequestrati dopo l’arresto. Individuata anche l’auto con cui è stato raggiunto l’appartamento preso di mira.

Il trentaquattrenne – in passato registrato sul territorio nazionale con altre identità, con precedenti specifici tra cui associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione – e il quarantaquattrenne – già in passato raggiunto da un ordine del Questore a lasciare il territorio italiano – sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza della caserma Nicola Calipari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Questura di Messina

