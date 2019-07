Messina. Tamponamento in via Consolare Pompea: traffico rallentato – FOTO

61 Condivisioni Facebook Twitter

Tamponamento sulla via Consolare Pompea, tre i veicoli coinvolti. Traffico rallentato per chi procede in direzione Messina nord-sud. Sul luogo gli agenti della Polizia Municipale.

L’incidente sarebbe accaduto quando da poco erano trascorse le 18. Ancora da chiarire le dinamiche del tamponamento che ha coinvolto tre veicoli: una Jeep Renegade, una Peugeout 107 e una Lancia Ypsilon. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la Jeep abbia tamponato la Ypsilon, spingendola – in seguito all’urto – su un lato della carreggiata. Nell’incidente è stata coinvolta anche una Peugeot che sembra aver subito danni più lievi.

Danni consistenti sono stati riportati, invece, dalla Lancia – con lunotto posteriore infranto e paraurti posteriore danneggiato – e dalla Jeep sulla parte anteriore.

Sul luogo sono tempestivamente giunti gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti di rito utili a ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell’incidente. Al netto del forte spavento per i passeggeri dei tre veicoli, non risultano feriti.

Il traffico sulla litoranea, per chi procede in direzione Messina centro provenendo dalla zona nord, risulta pesantemente rallentato.

