Messina. Sorvegliato speciale forza posto di blocco, panico a Provinciale

All’Alt dei Carabinieri, invece di fermarsi, ha forzato il posto di blocco e provato a far perdere le proprie tracce seminando il panico fra pedoni e automobilisti nell’area di Provinciale.

Tutto ha avuto inizio verso le 10 di oggi, 18 aprile, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata ad effettuare un posto di controllo nel quartiere di Provinciale nei pressi del Cimitero Comunale, vedeva ignorato l’Alt ad un’auto in transito.

Il conducente, alla vista dei militari, ha ignorato la richiesta di accostare decidendo, invece, di proseguire la marcia e accelerare nel tentativo di frapporre quanti più veicoli fra sé e il posto di blocco appena superato.

L’uomo, a bordo di una piccola e scattante utilitaria, ha iniziato una serie di pericolose manovre a zig zag a velocità sostenuta per superare il traffico in cui erano incolonnati numerosi veicoli seminando il panico fra automobilisti e pedoni.

I Carabinieri non hanno, però, mai perso di vista il fuggitivo e dopo una svolta brusca in via Catania, in cui a causa della fortissima velocità ha sbandato danneggiando un’auto in sosta, sono riusciti a fermare la folle gincana in via Don Orione arrestando il pregiudicato.

In manette è finito Vincenzo Romeo, 36enne messinese, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Messina. A suo carico, dopo la fuga di oggi, le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e danneggiamento aggravato. L’uomo peraltro era sprovvisto di patente revocata a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

L’arrestato, in mattinata è stato tradotto presso il Tribunale di Messina dove, all’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico ed inoltre dovrà rispondere delle violazioni agli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale oltre alle sanzioni pecuniarie per le numerose infrazioni al codice della strada commesse

