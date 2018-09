Messina. Sequestrati oltre due chili di droga: arrestato un 44enne

3 Condivisioni Facebook Twitter

Maxi sequestro di droga ieri a Messina. I poliziotti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato più di due chili di marijuana durante un controllo antidroga. Suddivisi in sacchetti che erano stati nascosti tra utensili vari, i 2.226,56 grammi di sostanza stupefacente sono stati recuperati nel giardino dell’abitazione di Giovanni Marabello, pregiudicato messinese di 44 anni, in contrada Marotta a Curcuraci. L’uomo ha consegnato spontaneamente parte della droga ai poliziotti che, proseguendo la perquisizione, hanno trovato la restante parte.

Per il 44enne, quindi, sono scattate le manette. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.

Fonte: Questura di Messina

