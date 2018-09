Messina. Sequestrati 27 esemplari di tonno rosso pescati illegalmente

21 Condivisioni Facebook Twitter

LaGuardia Costiera di Messina ha sequestrato 27 esemplari si tonno rosso pescati illegalmente nelle acque antistanti il litorale di Santo Saba e ha disposto sanzioni amministrative nei confronti di due pescatori sportivi per un valore complessivo di 4.000,00 euro.

L’operazione, portata a termine lo scorso 19 settembre, rientra nell’ambito di un servizio di controllo costante, che si protrarrà nelle prossime settimane, finalizzato alla tutela delle risorse ittiche e al contrasto alla pesca illegale, come ad esempio quella di esemplari sottomisura.

«Il valore economico del tonno rosso – ha spiegato, infatti, l’Autorità Marittima dello Stretto in una nota –, aumentato considerevolmente nel corso degli ultimi anni a seguito dell’innalzamento della domanda sul mercato “globale”, ha comportato un eccesso di catture della risorsa che è quindi in forte sofferenza. Per questo motivo la pesca è consentita secondo un rigido sistema di controllo a favore di un numero ristretto di imbarcazioni in possesso delle quote di cattura ed in determinati periodi dell’anno».

A condurre l’operazione, lo scorso mercoledì, sono stati i militari della motovedetta CP 734. Il tonno confiscato è stato poi esaminato dai medici veterinari dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Messina che ne hanno verificato le condizioni. Gli esemplari risultati “idonei al consumo umano”, che quindi non rappresentano un rischio per la salute, sono stati donati in beneficenza agli istituti caritatevoli cittadini.

