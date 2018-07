Messina. Aggredita e derubata in via Trieste. E’ caccia all’uomo

4 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 55 anni è stata aggredita da un malvivente ieri pomeriggio in via Trieste, nelle vicinanze dell’ex Distretto Militare. L’uomo, dopo averla strattonata, le ha strappato dal collo una collana d’oro e si è dato alla fuga. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia che hanno immediatamente iniziato le ricerche del rapinatore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, dopo aver rapinato la sua vittima, si è allontanato in direzione del Viale San Martino. Per poterlo identificare potrebbero giocare un ruolo fondamentale le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Per fortuna la donna non ha riportato ferite ma sono qualche escoriazione al collo e tanta paura.

