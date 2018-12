Messina. Scippo in pieno centro: arrestato 25enne

27 Condivisioni Facebook Twitter

Scippo in pieno centro ieri pomeriggio a Messina. A rendersi responsabile di furto con strappo aggravato è stato Daniele Paratore, 25enne messinese, pregiudicato.

Il giovane ha avvicinato una donna ed il suo bambino di 16 mesi in passeggino, in prossimità dell’incrocio tra la via Ugo Bassi e la via Santa Cecilia e le ha scippato la borsa. Lungo la via di fuga, ha arraffato quanto di valore ed ha abbandonato borsa e portafoglio.

A seguirne le tracce un poliziotto del locale ufficio di Polizia di Frontiera Scalo Marittimo che, libero dal servizio, ha capito quanto stava accadendo ed è intervenuto dando l’allarme. Ha quindi riconosciuto e bloccato lo scippatore poco lontano dal luogo dell’evento. Le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza presenti in zona ne hanno confermato l’identità, nonostante il maldestro tentativo di celare il volto col giubbotto.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.

Fonte: Questura di Messina

