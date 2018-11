Messina. Ruba un motociclo “per tornare a casa”. Arrestato minorenne

16 Condivisioni Facebook Twitter

“Non avevo mezzi per tornare a casa e quindi ho deciso di rubarne uno”. Queste le dichiarazioni di un minorenne di Messina, arresto ieri sera dai poliziotti delle Volanti per furto. Erano circa le 22:30 di ieri sera quando gli uomini della Polizia, impegnati nella consueta attività di controllo del territorio, hanno notato due giovani a bordo di un motociclo, che scuotevano con forza. Insospettiti, gli operatori si sono avvicinati ai ragazzi ma, alla loro vista, uno dei due è fuggito lasciando perdere ogni traccia. Nonostante ciò i poliziotti sono riusciti ad identificarlo in quanto già noto per i numerosi precedenti.

L’altro ragazzo, invece, è stato bloccato, identificato e perquisito. All’interno della tasca del giubbotto custodiva due cellulari, una delle cui sim è risultata intestata al ragazzo fuggito.

Il motociclo in questione apparteneva ad altro soggetto che, contattato dai poliziotti, ha riferito di essersi accorto poco prima dalla sua assenza e, invitato presso gli uffici di Polizia, ha formalizzato la relativa denuncia.

Il giovane messinese è stato tratto in arresto e trattenuto presso un centro di prima accoglienza, come disposto dal magistrato di turno informato dell’accaduto. Il complice è stato denunciato per gli stessi fatti.

Fonte: Questura di Messina

