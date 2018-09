Messina. Rissa fuori dalla Stazione Ferroviaria: un ferito

3 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 23 ieri sera quando, nella piazzetta antistante la Stazione Centrale di Messina è scoppiata una rissa. Ad arrivare alle mani due cittadini stranieri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno trovato segni evidenti della colluttazione: cestini dei rifiuti ribaltati con conseguenti cartacce, bottigliette di plastica e frammenti di vetro sparsi per terra.

Uno dei due uomini, a causa dei colpi ricevuti, ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato dagli uomini del 118 all’ospedale Piemonte per essere sottoposto alle cure necessarie. Ancora sconosciute le cause che hanno innescato dato il via alla rissa fuori dalla Stazione Centrale di Messina.

