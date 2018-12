Messina. Rapina alla macelleria Panarello di Largo La Rosa

16 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Erano circa le 20:00 ieri sera quando i ladri hanno fatto irruzione nella macelleria Panarello di Largo La Rosa. Armati e con il volto coperto, per non farsi riconoscere, si sono diretti verso i titolari dell’esercizio commerciale ed hanno messo in atto la rapina. Costringendoli sotto minaccia a consegnare loro l’incasso della giornata, hanno portato via alcune centinaia di euro.

La rapina è avvenuta sotto gli occhi dei clienti che si trovavano ancora all’interno della macelleria. Dopo aver messo le mani sul bottino, i malviventi si sono dati alla fuga utilizzando, secondo le prime ricostruzioni, uno scooter.

Sulla rapina indagano i Carabinieri. A loro il compito di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

