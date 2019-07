Messina. Ramo si stacca da un albero e si schianta su un’auto in sosta

37 Condivisioni Facebook Twitter

Gli alberi di Messina continuano a fare paura. Questo pomeriggio un ramo si è staccato da un albero, schiantandosi su un’auto parcheggiata. E’ successo in pieno centro, in via Risorgimento. Solo per fortuna all’interno dei veicolo non vi era nessuno al momento del crollo e non si registrano feriti. Il parabrezza della Jeep, però, è andato in frantumi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza la zona.

Rimane sempre alta, quindi, l’attenzione sullo stato di salute degli alberi di Messina. Diversi interventi di potatura e controllo sono stati svolti nei mesi scorsi: via Tommaso Cannizzaro, il viale Regina Margherita e Piazza Duomo sono soltanto alcune zona in cui il Comune è già intervenuto. Bisogna, però, continuare un importante lavoro di monitoraggio, affiancato da interventi costanti perchè a rischio c’è la sicurezza dei cittadini.

