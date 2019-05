0 Condivisioni Facebook Twitter

E’ stata ricorverata all’ospedale Policlinico la ragazza di 25 anni precipitata dal secondo piano di una palazzina in zona San Licandro a Messina. L’incidente si è verificato intorno alle 13. Ancora da accertare le cause e le dinamiche dell’incidente. La giovane non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell’accaduto tempestivo l’arrivo degli uomini della Polizia: a loro il compito di fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire la vicenda.

(547)