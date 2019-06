Messina. Paura alla festa di Sant’Antonio. Rompe un vetro e aggredisce i poliziotti: arrestato

30 Condivisioni Facebook Twitter

Nel corso dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, ieri, un uomo ha dato in escandescenza all’interno della Basilica di Sant’Antonio mandando in frantumi i vetri di una delle porte e scagliandosi, poi, contro gli agenti che tentavano di calmarlo.

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto nella tarda serata di ieri all’arresto di Angelo Fava, messinese, 49 anni, resosi responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, poco dopo il rientro del carro trionfale, si era introdotto all’interno della Basilica e, senza alcuna ragione, aveva mandato in frantumi i vetri di una porta che divide il corridoio dell’area degli uffici da quella della mensa.

Inutili i ripetuti tentativi di riportarlo alla ragione e calmarlo da parte dei poliziotti delle Volanti immediatamente intervenuti insieme a personale della locale Polizia Municipale. Il quarantanovenne distruggeva la parte in vetro di una seconda porta e si scagliava contro gli agenti.

Si è pertanto proceduto all’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al trasferimento dell’uomo agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Fonte: Questura di Messina

