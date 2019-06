Messina. Occupa una casa e porta via i mobili: denunciata per tentato furto

0 Condivisioni Facebook Twitter

I poliziotti delle Volanti hanno denunciato per tentato furto in concorso una donna e i suoi due complici. Una settimana fa la donna aveva occupato abusivamente un appartamento di Messina e, per questo motivo, era già stata denunciata per occupazione abusiva di immobile.

Non contenta, la stessa donna è stata sorpresa nella giornata di ieri mentre era intenta a caricare su un camioncino i mobili sottratti proprio dall’appartamento occupato. Ad aiutarla c’erano anche due complici.

Per tutti e tre è scattata, quindi, la denuncia per tentato furto in concorso.

