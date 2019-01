Messina. Nascondeva droga in casa: in manette giovane 19enne

9 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano a Messina e Provincia i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droga.

I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di marijuana recuperata nell’abitazione di Pollicino Antonino, messinese di 19 anni, occultata in una scatola in plastica all’interno dell’armadio della sua camera da letto.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati, inoltre, un grinder utilizzato per tritare la sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e della carta stagnola per il confezionamento in dosi.

Il giovane è stato così arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria competente ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.

Fonte: Questura di Messina

