Messina. Il maltempo continua: anche domani sarà allerta meteo

Il maltempo non sembra voler dare tregua alla città, per questo motivo La SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale) ha comunicato che a domani Messina sarà di nuovo allerta meteo. In particolare vi sarà:

Un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i Comuni delle zone di allerta A (versante Tirrenico) ed I (Versante Ionico);

Un livello di allerta – codice arancione ;

; Fase operativa di preallarme.

Dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 12 ottobre, alle ore 24:00 di domani, sabato 13 ottobre, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Al momento non è prevista nessuna interruzione delle attività. Se necessario seguiranno messaggi del sistema ALERT SYSTEM ed INFO SMS. Si raccomanda comunque di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi.

