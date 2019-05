Messina. Lascia il cane in auto, sotto il sole: lo salva la Polizia

17 Condivisioni Facebook Twitter

La Polizia è intervenuta per salvare un cane chiuso in auto dal suo padrone. Lasciato sotto il sole, il meticcio ha iniziato ad abbaiare attirando l’attenzione di alcuni passanti. E’ successo questa mattina a Messina, in via Ducezio.

Secondo le prime ricostruzioni, il padrone si sarebbe allontanato per diverse ore, lasciando il povero cane a soffrire il caldo in auto. Nell’ abitacolo la temperatura era elevata e l’aria stava diventando irrespirabile. A richiedere l’intervento della Polizia sono stati alcuni dipedenti di un supermercato.

I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver tentato invano di rintracciare il padrone del meticcio, hanno deciso di intervenire, facendolo uscire dall’auto.

