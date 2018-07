Messina. Incidente in via Santa Cecilia: 3 feriti

1 Condivisioni Facebook Twitter

Erano da poco passate le 15 quando, all’incrocio tra via Santa Cecilia e via Ghibellina tre auto sono state coinvolte in un incidente. Una delle tre vetture, come viene mostrato in foto, si è completamente ribaltata. Immediato l’intervento degli uomini del 118: tre le persone rimaste ferite ma le loro condizioni non sono, per fortuna, gravi. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Il traffico nella zona interessata dall’incidente ha subito dei rallentamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, la causa dello scontro sembrerebbe essere uno STOP non rispettato. Le auto coinvolte sono una Peugeot 208 ed una Dacia Sandero. Urtata anche una terza auto parcheggiata.

