Messina. Incidente in via Salandra. Una ragazza ricoverata in codice rosso

Brutto incidente questa sera a Messina, all’incrocio tra via Salandra e via Reggio Calabria. Ad essere coinvolte sono state una Smart ed una Minicar. Quest’ultima, secondo le prime ricostruzione, era guidata da una giovane che, per causa ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, fermando la sua corsa proprio lungo il perimetro della caserma dei Vigili del Fuoco.

Nell’impatto ad avere la peggio è stata una delle passeggere della Minicar, che ha riportato una ferita alla testa. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli uomini del 118. La ragazza è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico in codice rosso.

All’incrocio tra via Salandra e via Reggio Calabria è giunta anche la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire dinamiche e responsabilità dell’incidente.

