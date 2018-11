Messina. Incidente tra via Garibaldi e viale Giostra: morto il conducente della Panda

25 Condivisioni Facebook Twitter

Ha perso la vita l’uomo di 53 anni che questa mattina ha perso il controllo della sua Fiat Panda, causando un brutto incidente all’incrocio tra via Garibaldi e il Viale Giostra. L’utilitaria, invadendo la corsia opposta, ha centrato in pieno una Fiat 500 che viaggia in direzione sud. Ferita ma in maniera non grave la ragazza che si trovava alla guida.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli uomini del 118 che hanno subito constatato la gravità delle condizioni dell’uomo. Il trasporto in ospedale, purtroppo, non è servito a salvargli la vita: per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Secondo le ricostruzioni, ancora da confermare, l’incidente potrebbe essere stato causato proprio da un malore che avrebbe colpito l’uomo mentre era alla guida. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10:30 ed ha causato anche il rallentamento del traffico di una delle principali arterie di Messina.

(345)