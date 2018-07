Messina. Incidente in via Garibaldi: ferito un centauro

3 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Incidente in via Garibaldi. All’incrocio con la via Primo Settembre una Fiat 500X ha urtato uno scooter poco prima del semaforo, il conducente del mezzo è rovinato sull’asfalto riportando alcune escoriazioni e una sospetta frattura ad una caviglia.

Sul luogo gli uomini della Polizia Municipale, per i necessari rilievi, e i soccorsi del 118 che hanno trasportato il centauro all’ospedale Piemonte. Da confermare le dinamiche dell’incidente ma, con molta probabilità, alla base del tamponamento in via Garibaldi ci sarebbe una semplice distrazione del conducente dell’auto.

