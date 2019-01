Messina. Incidente sulla A18: un ferito

11 Condivisioni Facebook Twitter

Stava viaggiando sulla sua auto in direzione Messina quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato sul guardrail. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Messina – Catania, all’altezza di Letojanni. Immediato l’intervento degli uomini del 118 che hanno trasportato il giovane alla guida di una Opel Corsa in ospedale: per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche gli uomini della Polizia Stradale che dovranno fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.

Sul tratto della A18 compreso tra gli svincoli di Taormina e Roccalumera si sono registrati rallentamenti e code, ma la situazione è tornata lentamente alla normalità.

