Ricoverato al Policlinico di Messina in prognosi riservata un trentenne marocchino: il giovane sarebbe caduto dal suo veicolo a due ruote in via Palmare a Villaggio Santo intorno alle 21 di ieri sera.

L’incidente sembrerebbe essere avvenuto in maniera autonoma, il trentenne avrebbe perso il controllo del proprio scooter Honda, ribaltandosi più volte sull’asfalto.

Pronto l’intervento del 118 che lo ha soccorso trasportandolo in ospedale, ma le condizioni sono ancora gravi.

