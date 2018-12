Messina. Brutto incidente sulla Panoramica dello Stretto

28 Condivisioni Facebook Twitter

Brutto incidente, questa sera, sulla Panoramica dello Stretto all’altezza della Facoltà d’Ingegneria. Una Fiat Panda di colore bianco, per cause ancora d’accertare, si è schiantata contro il guard rail mentre procedeva in direzione Messina.

Come si evince dalla foto, l’impatto è stato così violento da danneggiare gravemente la parte anteriore del mezzo a quattro ruote e sbalzarlo nuovamente in mezzo alla carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso, sul posto anche i Vigili del Fuoco. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30, ha causato temporanei rallentamenti al traffico veicolare sulla strada Panoramica.

