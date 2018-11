Messina. Incidente tra auto e tir sul viale Boccetta

2 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le undici e trenta questa mattina quando un camion e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra Viale Boccetta e via Vittorio Emanuele II. L’incidente ha causato il blocco temporaneo del tram perchè il sinistro è avvenuto proprio sulle rotaie. Secondo le prime ricostruzioni, alla base dello scontro ci sarebbe un tentativo azzardato di sorpasso. L’auto, una Renault Clio, avrebbe tentato di superarlo in curva, occupando di fatto lo spazio di manovra del mezzo pesante, che stava transitando in direzione Nord. Per fortuna non sembrano essersi registrati feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che, dopo i rilievi del caso, ha consentito al camion di spostarsi dal luogo dell’incidente (vedi foto, ndr), per far tornare il traffico alla normalità. Toccherà a loro ricostruire con esattezza quanto accaduto e la dinamica esatta dei fatti.

