Messina. Grosso ramo si stacca da un albero: ferita di striscio una ragazza

Erano circa le 14:40 quando un grosso ramo si è staccato da un albero in Piazza Santa Caterina Valverde, in pieno centro a Messina. Questa volta, però, si è davvero sfiorata la tragedia perché il ramo, cadendo, ha colpito di striscio una ragazza. Per fortuna, fronde e foglie le hanno causato soltanto qualche escoriazione. Sul posto gli uomini dei Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona.

A pochi mesi da un simile incidente in via Tommaso Cannizzaro è evidente, quindi che a Messina, c’è una vera e propria emergenza alberi e gli interventi di messa in sicurezza non possono più essere rinviati perché è a rischio l’incolumità dei cittadini.

Sull’accaduto il sindaco De Luca ha specificato che: «nel bilancio abbiamo previsto 600mila euro per la potatura e la scerbatura del verde urbano» ma sembra chiaro che in città è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo.

Aggiornamento: Dopo aver recintato la zona e aver valutato la situazione, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a potare una serie di rami che sporgevano sulla via Garibaldi. Questo intervento, oltre ad eliminare alcune fronde a rischio cedimento, era mirato a garantire la stabilità dell’imponente albero presente nella piazza Santa Caterina Valverde, sbilanciato dalla caduta del ramo antistante l’omonima chiesa.

