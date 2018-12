Messina. Giovane accoltellato in via Cesare Battisti

10 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Era circa l’una di notte quando un giovane di 15 anni è stato accoltellato. E’ accaduto sabato in via Cesare Battisti, nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi. La violenza sarebbe scattata in seguito ad una diverbio avvenuto all’uscita di un locale della movida messinese. Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di cui faceva parte anche il suo aggressore. Un ragazzo, infatti, per cause ancora da accertare, avrebbe tirato fuori dalla tasca un coltello, ferendo la vittima al volto.

Subito dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i Carabinieri: a loro il compito di ricostruire la vicenda, fare chiarezza sul movente e rintracciare i responsabili.

Al 15enne, trasportato all’Ospedale Piemonte, sono state per fortuna diagnosticate soltanto ferite superficiali, guaribili in 10 giorni.

