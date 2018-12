Messina. Furto alla Chiesa di San Giuliano in via Garibaldi

9 Condivisioni Facebook Twitter

Nella mattinata di ieri, domenica 23 dicembre, sono stati rubati 1.500,00 euro dalla Chiesa di San Giuliano di Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno potuto ricostruire l’accaduto.

Sembrerebbe, infatti, che il ladro si sia introdotto nell’ufficio di padre Giuseppe Catalano, parrocco di San Giuliano, e abbia sottratto circa 1.500,00 euro alla Chiesa di via Garibaldi. Nonostante il responsabile sia già stato individuato, sul momento padre Catalano non ha voluto sporgere denuncia, sperando in un ripensamento da parte dell’uomo e nella restituzione del denaro sottratto alla parrocchia.

Il termine ultimo posto da padre Giuseppe Catalano per la restituzione dei 1.500,00 euro, prima dell’eventuale presentazione della denuncia ai carabinieri, però, era fissato a oggi.

