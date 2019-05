Messina. Furgone prende fuoco allo svincolo di Giostra

0 Condivisioni Facebook Twitter

È successo intorno alle 12.20, un furgone bianco ha preso fuoco sulla tangenziale, all’altezza dello svincolo di Giostra in direzione Palermo. Immediato l’intervento di una volante della Questura di Messina che, trovandosi casualmente sul posto ha allertato la Polizia Stradale e i vigili del Fuoco.

Il tutto sembra essersi risolto nel giro di una ventina di minuti, intorno alle 12.40, e al momento non sembra ci siano stati feriti. Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sembrano essere state causate da fattori autonomi, non da un incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere il fuoco.

Dopo un primo lieve rallentamento del traffico veicolare la situazione è tornata velocemente alla normalità, senza interruzioni della viabilità. Gli uomini della Polizia Stradale sono intervenuti insieme a una squadra di manutenzione che si occuperà di ripulire il tratto. Le cause sono ancora da accertare.

