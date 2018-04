2 Condivisioni Facebook Twitter

I Vigili del Fuoco sono impegnati a spegnere un incendio divampato all’interno della pizzeria-focacceria La Baracca, locale sulla litoranea nord di Messina. Ancora incerte le cause che hanno causato l’insorgere delle fiamme. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire se l’incendio è divampato per cause accidentali o se dietro vi è una natura dolosa.

Il traffico nella zona di Paradiso è rallentato in entrambe le direzioni di marcia.

Foto di Giandomenico La Fauci

