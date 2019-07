Messina. Evade dai domiciliari: la Polizia lo trova a spasso per la città

16 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Evade dai domici pochi giorni dopo essere stato arrestato. Così è finito nuovamente in manette Cariolo Mario, messinese di 30 anni. L’uomo era stato arrestato ad inizio luglio in flagranza di reato dai poliziotti delle Volanti per resistenza e lesioni a P.U., nonché denunciato in stato di libertà per i reati di tentata estorsione e lesioni.

Il 30enne si era recato a casa dello zio e con fare aggressivo e minaccioso gli aveva intimato di consegnargli del denaro, aggredendolo poi con schiaffi e pugni per non avere soddisfatto la sua richiesta.

Sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, Cariolo è stato nuovamente arrestato per il reato di evasione, essendo stato sorpreso e riconosciuto in strada alla guida della sua autovettura.

Ieri, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al trasferimento in carcere, come disposto dall’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal GIP a carico dell’uomo.

Fonte: Questura di Messina

