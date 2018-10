Messina. Crolla un altro albero: lo schianto sul Viale Regina Margherita

49 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano ad aumentare i danni del maltempo in città. Un altro albero è crollato questa mattina a Messina. Dopo quello che ha ceduto in via San Cosimo, nei pressi di villa Dante, a fargli compagnia è arrivato un grosso pino, crollato sul Viale Regina Margherita, nei pressi di Villa Salus. Come si vede dalla foto, l’albero si è accasciato, invadendo la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Per poter consentire la messa in sicurezza della zona, la strada è stata chiusa al traffico.

Per fortuna nessuna delle auto che stava transitando in quel momento su una delle strade principali di Messina è stata coinvolta. Ma stavolta c’è mancato davvero poco. Danneggiati alcuni veicoli parcheggiati sul lato mare. Immediato, anche in questo caso, l’intervento dei Vigili del Fuoco che da questa notte hanno ricevuto diverse richieste di intervento da parte dei cittadini a causa del maltempo.

Sul posto sta operando, assieme alla 2A con cinque unità permanenti, un’Autoscala dalla sede centrale di via Salandra, per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la sede stradale.

