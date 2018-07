Messina. Crolla un albero in via Tommaso Cannizzaro

8 Condivisioni Facebook Twitter

«Per puro caso non c’è scappato il morto». Così il sindaco Cateno De Luca ha commentato il crollo di un albero, avvenuto questa mattina in via Tommaso Cannizzaro, all’incrocio con via Cesare Battisti.

Cadendo, l’albero ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione ed è finito sul tetto di un’edicola che si trovava a pochi metri. Soltanto per un caso di pura fortuna, l’incidente non ha causato feriti. In quel momento, infatti, non c’erano pedoni nelle vicinante.

Per fronteggiare l’emergenza alberi, il sindaco De Luca, giunto sul posto, ha convocato per questo pomeriggio una conferenza di servizi a Palazzo Zanca con tutti gli uffici preposti, con l’obiettivo di emanare un’ordinanza sindacale indifferibile ed urgente di affidamento dei lavori per la potatura di tutti gli alberi esistenti nel contesto urbano.

(Immagini tratte dalla pagina Facebook De Luca sindaco di Messina)

(77)