Messina. Crolla un albero in via San Cosimo

Gli alberi di Messina continuano a crollare. Questa mattina è successo ancora, in via San Cosimo, nei pressi di Villa Dante. Il grosso albero si è accasciato sull’asfalto e solo per un puro caso in quel momento nessuno stava transitando. Ma il rischio che qualcuno si faccia male davvero impone un intervento immediato per la messa in sicurezza di tutti gli alberi di Messina.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza l’area che è stata recintata. La causa del crollo dell’albero potrebbe essere imputata al forte vento ed al maltempo di questa notte ma questa ipotesi non può comunque rappresentare una giustificazione.

Quello che è certo è che Messina non si può più attendere: il sindaco De Luca ha annunciato più volte che per risolvere il problema sono necessari diversi milioni di euro e la speranza è che gli interventi possano iniziare nell’immediato perchè in ballo c’è la vita dei cittadini.

