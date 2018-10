Messina. Crolla cartellone pubblicitario sul Viale Italia

17 Condivisioni Facebook Twitter

Nonostante la Protezione Civile avesse diramato questa mattina l’avviso di allerta meteo, oggi piogge e vento sembravano aver diminuito la loro intensità rispetto alla giornata di ieri, quando sono state anche attivate le sirene del sistema di allerta in sei villaggi della zona sud di Messina, per invitare i cittadini alla massima prudenza.

In realtà i danni causati dal maltempo si sono visti anche oggi in città. Nel pomeriggio, infatti, sul Viale Italia è crollato un cartellone pubblicitario. Come si vede dalla foto, la struttura si è letteralmente staccata dalla parete su cui era fissato, finendo su un’auto parcheggiata, che è rimasta danneggiata.

Per fortuna nell’abitacolo non vi era nessuno e nessun pedone stava transitando lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona. Molto probabilmente il forte vento ha causato il cedimento della struttura ma a Messina non si può e non si deve vivere con la paura di alberi e cartelloni pubblicitari pericolanti.

