Messina. Controlli a tappeto nei villaggi Cep e Unrra

16 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano a Messina gli interventi della Polizia finalizzati a garantire una maggiore sicurezza in città. Nell’ambito del progetto Quartieri Sicuri, infatti, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì sono stati effettuati controlli a tappeto nei villaggi Cep e Unrra.

I numeri parlano da soli:

232 persone identificate;

381 veicoli controllati;

19 posti di blocco;

6 auto rubate ritrovate.

Durante i controlli fondamentale è stata la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale.

Nella giornata di ieri è stato inoltre sorpreso e multato un parcheggiatore abusivo, beccato vicino la Stazione Centrale. Per lui sono stati subito emessi il foglio di via obbligatorio e una multa di 1.000 euro. Sanzionati anche tre esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa sui videopoker.

Denunciato, infine, un cittadino extracomunitario per furto ai danni di una donna. La refurtiva, però, è stata recuperata dagli uomini della Polizia e restituita alla vittima.

(155)