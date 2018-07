Messina. Automobilisti indisciplinati: 15mila euro di multe e numerosi sequestri

38 Condivisioni Facebook Twitter

Giro di vite contro gli automobilisti indisciplinati: la Polizia Stradale ha eseguito, in questi giorni, centinaia di controlli nell’area di Ganzirri, a Messina, ma anche a Spadafora e Monforte S.Giorgio.

Le intense attività di verifica sul rispetto delle norme del codice della strada, eseguite dagli agenti del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno portato alla sospensione dalla circolazione di alcune autovetture e ciclomotori non sottoposti alla prescritta visita di revisione e al ritiro di carte di circolazione e patenti guida in quanto scadute.

Numerosi gli automobilisti multati perché facevano uso del telefonino alla guida o perché non utilizzavano le cinture di sicurezza. Sanzioni anche per diversi conducenti di mezzi pesanti per non avere rispettato i tempi di guida imposti.

Oltre ai sequestri dei mezzi, sono state elevate numerose contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, in molti casi per mancato rispetto dei limiti di velocità, per un totale di oltre € 15.000,00. Decurtati decine di punti sulla patente agli automobilisti.

